REAL MADRID BALE / Un gol e un'esultanza che potrebbero costare care a Gareth Bale: il gesto dell'ombrello con il quale il gallese ha festeggiato il gol nel derby contro l'Atletico Madrid finisce sotto la lente d'ingrandimento della commissione disciplinare. L'esultanza è stata giudicata come "oscena e disdegnosa" ed ora occorrerà attendere la decisione.

L'attaccante delrischia fino a 12 giornate di squalifica: se il suo gesto sarà considerato una provocazione per generare l'animosità del pubblico, la squalifica va da 4 a 12 giornate; in caso contrario, cioè se l'esultanza di Bale venga giudicata soltanto provocatoria ma non atta a generare una reazione ostile da parte del pubblico, possibile squalifica da 1 a 3 partite o fino ad un mese.

