MILAN LAXALT ROMAGNOLI / Dopo la fascia di capitano tolta ad Icardi da parte dell'Inter e consegnata ad Handanovic, nel mondo del calcio si riflette sul ruolo di capitano.

Ne parla a 'Sky' anche l'esterno delDiegoche elogia Romagnoli, con alcune dichiarazioni che possono anche essere interpretate come una 'frecciata' all'attaccnte nerazzurro: "Romagnoli a 24 anni ha la personalità di un veterano. E' un lavoratore serio e questo è importante: vedere il capitano lavorare in un certo modo e avere questa personalità ti dà l'idea di quello che è un capitano. Per noi è un punto di riferimento, ci aiuta molto: è quello che serve in queesta squadra. Romagnoli è giovane - conclude Laxalt - ma ha la mentalità di voler continuare a crescere, questo è molto positivo".