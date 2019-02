CALCIOMERCATO INTER MOURINHO / José Mourinho è uno dei grandi allenatori attualmente senza squadra. Il suo profilo dè stato accostato all'Inter per il post Spalletti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intanto il portoghese ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'DAZN Brasil': "Nella vita non si può sapere. In Brasile sto bene. Ci vengo spesso in vacanza. In questo momento però la mia priorità è quella di trovare un club in Europa".