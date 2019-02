CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il caso Icardi è ormai deflagrato: la fascia di capitano tolta all'argentino dall'Inter è un segnale che non ha certo bisogno di interpretazione. Per il numero 9 nerazzurro il futuro è tutto da decifrare con l'ormai difficile trattativa per il rinnovo che non decolla e i rapporti sempre più tesi tra le parti. Un caos che potrebbe ovviamente portare anche ad una separazione estiva: per il sostituto di Icardi si è parlato anche di Dybala dalla Juventus, ma non solo.

I candidati non mancano e ovviamente sono tutti profili di primo livello: da

Ma il sostituto potrebbe portarlo lo stesso Icardi: l'attaccante argentino potrebbe, infatti, finire nelle fila del Manchester United, con il club inglese che è tra quelli che segue l'evolversi della situazione in casa Inter. Con un interesse concreto da parte dei 'Red Devils' potrebbe così nascere una possibile trattativa con anche Lukaku sul tavolo: certo ci sarebbero poi da far quadrare i conti tra la clausola dell'ex capitano interista, il valore del belga e i differenti ingaggi ma la bomba Icardi ormai è innescata e tocca solo aspettare per vedere gli effetti che produrrà...

