NAPOLI INSIGNE ZURIGO EUROPA LEAGUE / Lorenzo Insigne si prepara a sfidare oggi, assieme al suo Napoli, lo Zurigo in Europa League. Il capitano dei campani ha parlato della partita ai microfoni della tv svizzera 'RSI': "Sull'errore di Milik contro il Liverpool dico che chiunque avrebbe potuto sbagliare. Non è stato quel match a farci uscire dalla Champions. Ora dobbiamo pensare allo Zurigo.

L'Europa League è una competizione europea e dà stimoli importanti. Non è la Champions ma proveremo ad onorarla fino in fondo e a vincere il titolo".

L'attaccante ha poi parlato degli avversari: "Non so molto sullo Zurigo ma ha vinto con il Bayern Leverkusen in casa e questo significa che sono una squadra organizzata. Servirà la cattiveria giusta. Loro daranno il massimo perché contro il Napoli è sempre un bel match. Allo stadio ci saranno molti napoletani, noi ci stiamo preparando e proveremo a regalare loro una vittoria".

