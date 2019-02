JUVENTUS MARCELO REAL MADRID / Anche ieri in panchina nel match di Champions League contro l'Ajax, Marcelo vive uno dei periodi più difficili da quando veste la maglia del Real Madrid. Sesta esclusione del 2019 per il brasiliano, che nel nuovo anno è sceso in campo dall'inizio solo in Copa del Rey.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lasegue con interesse la situazione del terzino verdeoro, che resta comunque un giocatore importante per. Il tecnico merengue - scrive 'Don Balon' - punta infatti a recuperare il vero Marcelo, in sovrappeso e fuori condizione nelle ultime settimane. E il giocatore avrebbe promesso allo stesso Solari e al presidente Florentino Perez di ritrovare al più presto la forma migliore e ritornare ai livelli che gli competono. Finché non tornerà al top, l'allenatore argentino continuerà a lasciarlo fuori dall'undici titolare.