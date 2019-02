JUVENTUS DE LIGT RAIOLA PARATICI / La Juventus resta in pressing costante per Matthijs de Ligt. Fabio Paratici non vuole farsi sfuggire il baby difensore dell'Ajax, cercando di anticipare la concorrenza soprattutto del Barcellona.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il capo area sport bianconero ieri sera era presente ad Amsterdam per assistere al match di Champions League tra i 'Lancieri' e il, con l'obiettivo di seguire da vicino il classe '99 e fare un punto della situazione con il suo agente. Stando infatti al 'Corriere di Torino' Paratici avrebbe incrociato Minoa margine del match della 'Johan Cruyff Arena' e ribadito il forte interesse del club campione d'Italia per de Ligt.