Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 24a giornata

FANTACALCIO SERIE A 23A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / La 24esima giornata parte col botto. La Juventus infatti, in vista dell'impegno di Champions League contro l'Atletico Madrid, affronta venerdì sera in casa il Frosinone, che nell'ultima apparizione allo Stadium, tornò a casa imbattuto. Sabato è invece la volta di Cagliari-Parma e Atalanta-Milan. Domenica si apre al Paolo Mazza di Ferrara con la SPAL che ospita la Fiorentina di Stefano Pioli. Il tris delle 15 è composto da: Genoa-Lazio, Udinese-Chievo ed Empoli-Sassuolo. Alle 18 invece, è il turno dell'Inter contro la Sampdoria mentre alle 20:30, gara difficile per il Napoli di Ancelotti contro il Torino. Chiude il turno di A il match dell'Olimpico di domenica sera fra Roma e Bologna. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 24a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 24a giornata

Juventus-Frosinone venerdì ore 20:30

⚡Hot: Dybala ci riprova, stavolta puntate sull'argentino. Beghetto è il più brillante dei ciociari

⛔Not: Escluso l'esterno, difficile consigliare giocatori del Frosinone

⚽Sorpresa: Matuidi potrebbe regalare un bonus

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Caceres, De Sciglio; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Trotta. Allenatore: Baroni.

Cagliari-Parma sabato ore 18

⚡Hot: Pavoletti e Inglese, bomber di provincia. Barella proverà a risollevare le sorti del suo Cagliari

⛔Not: Pisacane non convince

⚽Sorpresa: Occhio a Kucka, apparso in grande spolvero nel primo tempo contro l'Inter

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa.

Atalanta-Milan sabato ore 20:30

⚡Hot: Viva gli esterni: Calabria e Hateboer fanno per voi! Paquetà sempre più certezza

⛔Not: Pericolo Zapata per Musacchio

⚽Sorpresa: Bakayoko non ha ancora trovato la rete, si sbloccherà a Bergamo?

Atalanta (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta’; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

SPAL-Fiorentina domenica ore 12:30

⚡Hot: Veretout e Kurtic, centrocampisti d'assalto. Ovvio puntare su Lazzari e Chiesa.

⛔Not: Valdifiori appare troppo compassato

⚽Sorpresa: Clean sheet in trasferta per Lafont?

SPAL (3-5-2): Viviano; Vicari, Cionek, Bonifazi; M. Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Petagna, Paloschi. Allenatore: Semplici.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Dabo, Veretout, E. Fernandes; Gerson, Chiesa, Muriel.

Allenatore: Pioli.

Genoa-Lazio domenica ore 15

⚡Hot: Lerager ha messo in mostra le sue qualità, così come Romulo, già inserito alla grande nei meccanismi biancocelesti

⛔Not: Gunter a Bologna è stato un colabrodo

⚽Sorpresa: Occhio ad un'ennesima chance per Caicedo.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic; Lazovic, Rolon, Kouamé; Sanabria. Allenatore: Prandelli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Acerbi, Bastos, Radu; Romulo, Leiva, Berisha, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi.

Empoli-Sassuolo domenica ore 15

⚡Hot: Caputo è una sentenza in casa! Sì Krunic e Djuricic!

⛔Not: Provedel non è per nulla una sicurezza

⚽Sorpresa: Locatelli può ancora tirare fuori il coniglio dal cilindro!

Empoli (3-4-1-2): Provedel, Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Pasqual; Krunic; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

Udinese-Chievo domenica ore 15

⚡Hot: Pussetto-Giaccherini coppia bonus! De Paul, acciaccato, è pronto comunque al riscatto!

⛔Not: Schelotto meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Nuytinck può stupire da azione da corner

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, De Paul, Mandragora, D'Alessandro; Okaka, Pussetto. Allenatore: Nicola.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Schelotto, Bani, Rossettini, Jaroszynki; Diousse, Kiyne, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Di Carlo

Inter-Sampdoria domenica ore 18

⚡Hot: Lautaro Martinez sempre più protagonista! Handanovic per la prima da nuovo capitano!

⛔Not: Nainggolan, non illudetevi: non è ancora il Ninja che conoscevamo!

⚽Sorpresa: Quagliarella sa come segnare a San Siro

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Nainggolan, Joao Mario; Candreva, Lautaro Martinez, Perisic. Allenatore: Spalletti.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo.

Napoli-Torino domenica ore 20.30

⚡Hot: Insigne-Allan: 'vecchi' bonus azzurri! Ansaldi può far bene

⛔Not: Belotti si sbatterà ma sarà dura!

⚽Sorpresa: Nkoulou vuole vincere la sfida a distanza con Koulibaly!

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkouolou, Djidji; Ansaldi, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Iago. Allenatore: Mazzarri.

Roma-Bologna lunedì 20.30

⚡Hot: Zaniolo sempre più una certezza! Pellegrini-Soriano: ancora bonus dal centrocampo!

⛔Not: per Fazio stagione no! Potete lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: il gol dell'ex è sempre dietro l'angolo: occhio a Destro!

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Edera. Allenatore: Mihajlovic.

