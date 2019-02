Ranking Uefa per Club, la Roma aggancia la Juventus. Sorpresa al comando

RANKING UEFA ROMA JUVENTUS - Dopo la due giorni di Champions League, è stato aggiornato il ranking Uefa per club. Grazie alla vittoria di martedì, la Roma ha agganciato la Juventus al decimo posto nella classifica stagionale che, a sorpresa, è guidata proprio dal Porto.

Nella classifica generale, invece, i bianconeri sono sempre in quinta posizione, mentre in vetta alla graduatoria ci sono i campioni d'Europa in carica del

RANKING UEFA PER CLUB STAGIONE 2018-19

1. Porto

2. Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid e Psg

6. Borussia Dortmund, Manchester City, Ajax e Atletico Madrid

10. Juventus, Roma, Tottenham e Schalke

RANKING UEFA PER CLUB TOTALE

1. Real Madrid

2. Barcellona e Bayern Monaco

4. Atletico Madrid

5. Juventus

6. Paris Saint-Germain

7. Manchester City e Siviglia

9. Porto

10. Arsenal



12. Roma

16. Napoli

37. Fiorentina

39. Lazio

55. Inter

76. Milan

