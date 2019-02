INTER ICARDI PERISIC / E' bufera all'Inter dopo il caso Icardi e il passaggio della fascia da capitano dall'argentino ad Handanovic. Un vero e proprio terremoto anche nello spogliatoio nerazzurro, con Perisic e il numero 9 che sarebbero ai ferri corti dopo le dichiarazioni di Wanda Nara sul croato.

"Si vede che ha problemi se vuole andare via, non è la prima volta che gioca male", aveva detto la moglie-agente di Icardi nelle scorse settimane quando era caldo un possibile addio a gennaio dell'ex Wolfsburg.

Perisic - scrive stamane il 'Corriere della Sera' - avrebbe avuto un duro confronto con Icardi, cercando spiegazioni sulle parole di Wanda e chiedendo che la moglie non parlasse più di lui in televisione. L'ex capitano non avrebbe dato spiegazioni sufficienti non solo a Perisic ma anche al resto del gruppo, non prendendo le distanze dalle dichiarazioni della compagna. Lo spogliatoio dell'Inter e la vicenda Icardi sono sempre più bollenti…

