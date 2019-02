INTER CASO ICARDI MORATTI / Mauro Icardi ha un alleato: Massimo Moratti.

A 'Sportmediaset' l'ex patron dell'ha preso le difese del bomber argentino andando all'attacco della società che ieri gli ha tolto la fascia da capitano dopo i numerosi problemi - anche se non soprattutto all'interno dello spogliatoio - generati dalle continue e spesso inopportune dichiarazioni della moglie-agente: "Mi sembra una cosa inutile, a metà stagione, senza più la possibilità di vendere il giocatore e con degli obiettivi da raggiungere non so che vantaggi possa portare - ha tuonato il petroliere - Se rimpiango? Ho trovato un ottimo capitano anche in Icardi: ha sempre giocato con entusiasmo, serietà e professionalità, non ho niente da dire. E' colpa mia, è colpa sua, è colpa tua: è stato reso tutto pubblico, è stato messo tutto in piazza e questo non è bello", ha concluso.