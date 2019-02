TORINO AINA / Ola Aina sta stupendo tutti alla sua prima stagione in Italia con la maglia del Torino. Decisivo domenica scorsa contro l'Udinese, il laterale nigeriano è diventato ormai una pedina fissa dello scacchiere di Mazzarri.

Tanto che il club di Cairo avrebbe sciolto le riserve sul riscatto del giocatore, arrivato in estate in prestito dal. Stando al 'Daily Mirror' il Torino a fine stagione dovrebbe versare una cifra di poco superiore aidi euro per acquisire l'intero cartellino del classe '96. Aina finora ha totalizzato 20 presenze in campionato con un gol all'attivo.