CALCIOMERCATO INTER CAVANI SUAREZ ICARDI / L'obiettivo immediato è quello di rimettere insieme i pezzi e cercare di ricomporre la frattura per arrivare tutti insieme all'obiettivo stagionale. Ecco perché l'Inter dovrebbe mettere sul piatto in ogni caso la proposta di rinnovo a 7 milioni di euro all'anno per Mauro Icardi dopo avergli tolto la fascia di capitano. In estate, però, potrà succedere di tutto, a maggior ragione se come sembra tale offerta di rinnovo non dovesse essere accettata dall'entourage del calciatore.

L'ipotesi di una cessione di Icardi dunque non è ipotesi da scartare, anzi. Le turbolenze di questi anni invitano a tenere vive tutte le piste ed anche per questo cominciano a circolare i primi nomi per l'eventuale sostituzione dell'attaccante argentino.

Tra i più caldi c'è quello di Paulo Dybala che, come raccontato da Calciomercato.it, su input di Marotta prende sempre più quota . Ma nonostante la crescita dimostrata da Lautaro Martinez e il talento della 'Joya', l'Inter avrebbe bisogno di una prima punta d'esperienza e tanti gol. Ecco perché, soprattutto in vista dell'uscita dai vincoli del settlement agreemet, si parla anche di un possibile colpo di livello internazionale. Un vecchio pallino di Beppe Marotta è Edinson, in scadenza nel 2020 e da tempo ai ferri corti col Psg delle stelle Neymar e Mbappe che gli rubano la scena. L'ingaggio da 10 milioni a stagione non è così alla portata, ma una soluzione si potrebbe trovare. Più complicato Karim, fedele al Real Madrid ma che puntualmente ad ogni mercato viene messo in discussione. E la prossima finestra estiva non dovrebbe presentare variazioni sul tema, se è vero che come da più parti confermato le 'merengues' hanno tentato l'assalto a Piatek e stanno comunque valutando un ricambio in più ruoli. Un discorso che si ripresenta anche in casa Barcellona, dove a farne le spese potrebbe essere Luis. Per caratteristiche ed età potrebbe essere il colpo ideale di un'Inter che punta al ritorno tra le top mondiali. Più raggiungibile, ma anche meno suggestiva, la soluzione italiana che conduce a Duvan. I numeri con l'Atalanta, in ogni caso, sono incoraggianti.