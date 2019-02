CALCIOMERCATO SAMPDORIA FERRERO VIALLI / Come previsto, ha avuto luogo ieri a Londra un incontro per discutere della possibile cessione della Sampdoria. Un incontro, però, cui come riporta 'Tuttosport' non ha preso parte il presidente blucerchiato Ferrero, ma soltanto il suo braccio destro Romei.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non era il primo contatto con il fondo statunitense che sarebbe interessato a rilevare il club, ma al momento non sembra che si possa procedere nell'immediato a una cessione. L'affidabilità finanziaria degli acquirenti è tutta da verificare e Gianluca, tirato in ballo come possibile presidente e figura di garanzia, starebbe ancora riflettendo sulla possibilità di raggiungere in Nazionale l'amico Roberto. Senza contare che l'offerta pervenuta sarebbe inferiore aiventilati da Ferrero.