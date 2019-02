INTER ICARDI / AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Mauro Icardi non sarebbe in campo per allenarsi ma si starebbe sottoponendo a dei trattamenti fisioterapici per un problema alla caviglia.

Il bomber argentino - come riporta 'Sportmediaset' - non dovrebbe essere disponibile per il match contro ladi domenica pomeriggio.

Mauro Icardi si è presentato regolarmente questa mattina ad Appiano Gentile per la seduta di allenamento riservata ai non convocati per il match di questa sera tra Inter e Rapid a Vienna. Come riporta 'Sky Sport' l'ex capitano nerazzurro ha varcato i cancelli del Suning Center alle 9.30. L'argentino, come svelato ieri da Spalletti in conferenza stampa, ha rifiutato la convocazione per la sfida di Europa League dopo la decisione della società nerazzurra di togliergli la fascia in favore di Handanovic.

