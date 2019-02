CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX BENFICA CLAUSOLA RESCISSORIA - A soli 19 anni, Joao Felix si candida a diventare uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. L'attaccante del Benfica ha realizzato sette gol in tredici presenze in campionato e diversi assist. Prestazioni che non sono passate inosservate con Juventus, Real Madrid, Manchester United e Liverpool che si sono messe sulle sue tracce.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I bianconeri possono contare sulla presenza in rosa di idolo del giovanissimo calciatore , ma dovranno soddisfare le richieste economiche della società lusitana. Dopo il rinnovo fino al 2023 dello scorso novembre, con clausola rescissoria fissata a 120 milioni di euro, il Benfica avrebbe intenzione di discutere un nuovo accordo per innalzare la clausola fino a 200 milioni di euro: lo sostiene il 'Corriere di Torino'. Una cifra decisamente importante per un calciatore alla prima esperienza in prima squadra, ma di cui sentiremo certamente parlare nei prossimi anni.