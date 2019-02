Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Donadoni

CALCIOMERCATO MILAN DONADONI / Il Milan vola in classifica, con il quarto posto che al momento significherebbe Champions League, ma sabato, con l'Atalanta, avrà un test importantissimo.

Da doppio ex, Robertoparla della sfida e anche di retroscena di mercato alla 'Gazzetta dello Sport': "hanno idee piuttosto diverse ma sono bravi e stanno ottenendo grandi risultati. Come giocatore,è molto diverso da me, mi rivedo più nel Papu. Chi vince? Gara da tripla". In autunno, il nome dell'ex Ct della Nazionale era tra i papabili per sostituire Gattuso in crisi sulla panchina rossonera, ma Donadoni spiega: "Erano soltanto chiacchiere, nulla di concreto, si sono dette tante cose sballate".