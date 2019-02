CALCIOMERCATO INTER ICARDI CAVANI / Si preannuncia un'estate di fuoco per il calciomercato Inter che anche alla luce degli ultimi sviluppi del caso Mauro Icardi porterà con ogni probabilità ad una rivoluzione molto profonda. Dalla posizione del tecnico Luciano Spalletti a quella del bomber ed ex capitano: c'è tanto lavoro per la dirigenza interista che tornerà a sedersi al tavolo del rinnovo di 'Maurito', ma l'ottimismo dei giorni scorsi pare ormai tramontato. L'Inter metterà sul piatto lo stesso la proposta di prolungamento con ingaggio da 7 milioni, ma l'entourage che partiva da 9-10 difficilmente accetterà, a meno di passi indietro piuttosto netti. A quel punto si andrà avanti fino al termine della stagione nella speranza di trovare il la soluzione giusta, non escludendo una cessione che, anzi, prende quota.

Anche se i 110 milioni di euro della clausola che sembravano pochi, adesso diventano complicati da trovare.

Ancor più complicato sarà poi andare a trovare l'erede giusto di Icardi. Operazione non semplice, ma su cui l'Inter sta già ragionando. Come raccontato da Calciomercato.it, il sogno di Marotta rimane lo juventino Paulo Dybala che prende quota, ma occhio anche alle altre piste che portano ad un centravanti vero e proprio in grado di aiutare anche Lautaro Martinez nel processo di crescita. Piace sicuramente Duvan Zapata, esploso nelle ultime settimane all'Atalanta, ma occhio alla clamorosa ipotesi lanciata da 'Tuttosport' che conduce a Edinson Cavani: vecchio pallino di Marotta e l'Inter, al Psg è in scadenza nel 2020 ed i rapporti sono da tempo incrinati. Al momento però guadagna 10 milioni di euro all'anno, non pochi.

