DIRETTA INTER SAMPDORIA ICARDI FORMAZIONI / Alle prese con il caso Icardi e archiviato il giovedì europeo, l'Inter ospita la Sampdoria a partire dalle 18. Una gara delicata in cui Luciano Spalletti spera di bissare la vittoria ottenuta in casa del Parma per continuare a difendere il terzo posto in classifica. Gelati dal blitz del Frosinone di domenica scorsa, i blucerchiati sperano in un'impresa che sia in grado di far dimenticare il clamoroso scivolone interno.

Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All.: Spalletti

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszyński, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. All.: Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 42, Roma 38, Lazio 38, Atalanta 38, Fiorentina 35, Torino 34, Sampdoria 33, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 28, Cagliari 24, Spal 22, Udinese 22, Empoli 21, Bologna 18, Frosinone 16, Chievo 9.

