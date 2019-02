ROMA PERROTTA ZANIOLO TOTTI / L'impatto di Nicolò Zaniolo sulla Roma e sul calcio italiano non passa inosservato. Ne parla alla 'Gazzetta dello Sport' Simone Perrotta, ex giallorosso, che spiega: "La Roma è stata coraggiosa a puntare su di lui, merito a Monchi che l'ha voluto e a Di Francesco che ha puntato su di lui.

E lui ha grandissime qualità al di là dei gol che ha fatto. Non mettiamogli pressione e andiamoci cauti, il padre ex calciatore saprà guidarlo. Dove rende meglio? Secondo me da mezzala, fa sempre le scelte giuste e ha fisico e tempo per gli inserimenti.? Sono molto diversi, al massimo rivedo qualcosa diin lui. La numero 10? Andiamoci piano. Non so cosa succederà in futuro, il mercato ha le sue regole, ma io al posto della Roma lo terrei per aprire un ciclo vincente".