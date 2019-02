DIRETTA EMPOLI SASSUOLO / Senza vittorie in campionato dal 9 dicembre (il 2-1 contro il Bologna), l'Empoli ospita il Sassuolo alle ore 15. Reduci dalla sconfitta contro la Juventus, gli emiliani sperano di replicare la prestazione della gara di andata, vinta per 3-1, per trovare un successo in trasferta che manca ormai dal 16 dicembre, quando espugnarono il campo del Frosinone per 2-1.

Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Acquah, Pasqual; Farias, Caputo. All.Iachini

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Brignola, Babacar, Boga. All.De Zerbi

CLASSIFICA SERIE A: CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 42*, Roma 38, Lazio 38, Atalanta* 38, Fiorentina* 35, Torino 34, Sampdoria 33, Sassuolo 30, Parma* 29, Genoa 25, Cagliari* 24, Spal* 22, Udinese 19, Bologna 18, Empoli 18, Frosinone* 16, Chievo 9.

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui