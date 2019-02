Ajax-Real Madrid, caso Sergio Ramos: rischia la squalifica

AJAX REAL MADRID SERGIO RAMOS / Il RealMadrid rimonta e batte l'Ajax mettendo una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale di Champions League, ma la notte spettacolare di Amsterdam si chiude con una nuova polemica su Sergio Ramos. Nel mirino, l'ammonizione rimediata dal capitano delle 'merengues' diffidato (ai quarti, dunque, non avrà sulle spalle il peso della diffida) e le sue dichiarazioni nel post-partita.

Ramos, infatti, salterà il ritorno al 'Santiago Bernabeu' con la qualificazione in ghiaccio ed in zona mista, ai cronisti presenti, ha candidamente dichiarato: "Ho provocato l'ammonizione? Beh, vedendo il risultato ti mentirei se... (sorride, ndr). È qualcosa che avevo presente. Non è sottostimare l'avversario o pensare che avevamo già passato il turno, però nel calcio bisogna prendere delle decisioni e ho deciso così".

Poco dopo, su Twitter, il giocatore ha provato a rettificare: "Voglio chiarire che mi fa malissimo, che non ho forzato l'ammonizione, come non lo feci neanche contro la Roma nella precedente partita in Champions". Il rischio, però, è che la Uefa lo stoppi per una partita aggiuntiva, come già successo in passato in molti casi simili.

