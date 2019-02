Calciomercato, Juventus-de Ligt: l'annuncio di van der Sar

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT VAN DER SAR / Cade l'Ajax, battuto in casa dal Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ma sotto gli occhi del Ds della Juventus Fabio Paratici, volato ad Amsterdam per osservarlo da vicino, non sfigura Matthijs de Ligt, il centrale che sta facendo impazzire i top club europei.

I bianconeri, nonostante la concorrenza fortissima, restano ampiamente in corsa grazie anche al lavoro del presidente Agnelli in persona.

Intercettato da 'Rai Sport', però, il Dg dell'Ajax Edwin vanderSar, ex portiere proprio della Juventus, sul futuro del suo gioiello è rimasto vago: "Potrebbe andare alla Juventus? Dico che c'è solo una squadra in Italia, ma non so se potrebbe andare alla Juve…".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui