CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA SALAH / È tutto un gioco di incastri complicati, viste anche le cifre in ballo, ma lo scambio stellare tra la Juventus ed il Liverpool con Paulo Dybala in Premier League e Mohamed Salah in bianconero pare tutt'altro che un'ipotesi campata per aria. E anzi, sembra siano proprio conti e bilanci a suggerire che questo scambio di casacche possa accontentare tutte le parti in causa. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI.

Mentre da Inghilterra e paesi arabi sono arrivate nei giorni scorsi delle conferme sulla possibile trattativa, il quotidiano 'Tuttosport' in edicola oggi fa il punto su una questione economico-finanziaria che può favorire l'operazione.

Nello specifico, il Liverpool da qui ai prossimi anni dovrà rivedere al ribasso i ricavi derivanti dai(la prossima asta a giugno per i diritti della Premier porterà incassi più bassi e nell'ultimo bilancio il record è sostenuto dalla finale di Champions League raggiunta) con effetti diretti sul bilancio che dal prossimo comprenderà anche spese importanti per l'(circa 55 milioni di euro) oltre ai costi aumentati per glidei calciatori, in particolare lo stesso Salah che da agosto (quindi dopo la chiusura del precedente bilancio da record) ha firmato un nuovo accordo fino al 2023 da circa 11,7 milioni di euro a stagione. La proprietà, gli americani del gruppo Fenway, non sarebbero più intenzionati a immettere nel club altre risorse ed ecco che dunque si renderà necessario piazzare delle plusvalenze importanti per mantenere alto il livello dei ricavi.

In questo senso, Salah viene valutato circa 200 milioni di euro contro i 42 più bonus per cui è stato acquistato dalla Roma. Una plusvalenza enorme e che, nel caso di una trattativa con la Juventus che lo reputa l'elemento ideale da affiancare a CR7 per questioni tattiche e di marketing, porterebbe a ragionare sullo stesso Dybala, chiuso evidentemente dall'egiziano e con un ingaggio più basso che al momento viaggia a quota 7,5 milioni all'anno. Anche se, come raccontato da Calciomercato.it, per Dybala va tenuta sotto osservazione l'ipotesi Inter.

