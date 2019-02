INTER VRSALJKO / Stagione ufficialmente finita per Sime Vrsaljko.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come annunciato dall'attraverso un comunicato ufficiale, nella giornata odierna il terzino croato in prestito all'è stato operato al ginocchio sinistro: "Sime Vrsaljko è stato sottoposto questo mercoledì ad un'operazione chirurgica al ginocchio sinistro che lo terrà lontano dai campi di gioco per un lungo periodo. Il dottor Villalón, in rappresentanza dei servizi medici del club, ha seguito l'intervento a cui è stato sottoposto il giocatore, che comincerà ora il recupero sotto l'osservazione del corpo medico. Dall'Atletico Madrid vogliamo mandare tutto il nostro appoggio al giocatore croato nel suo percorso di recupero e augurargli di tornare a giocare quanto prima".