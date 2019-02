JUVENTUS REAL DE LIGT / Non solo il Barcellona. Anche il Real Madrid sulla strada della Juventus nella corsa a Matthijs de Ligt.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore olandese dell', avversario questa sera dei 'Blancos' in Champions League, stando a 'Don Balon' sarebbe l'obiettivo numero uno di Florentino Perez per rinforzare la difesa della squadra campione d'Europa. E il giovane difensore olandese avrebbe già dato il suo gradimento al trasferimento in estate al Real…