CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / E' praticamente certo il passaggio di Marek Hamsik del Dalian Yifang.

Ad annunciarlo è Mattia, avvocato del club azzurro: "Hamsik è un giocatore del Dalian dalle 20.30 di questa sera", le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli'. Si chiude così la lunga telenovela legata al futuro dello slovacco, che dopo 12 anni lascia il Napoli per iniziare una nuova avventura in Cina. Risolte le ultime pendenze, i partenopei dovrebbero incassare 5 milioni subito più altri 15 entro un anno per un'operazione complessiva didi euro.