CHELSEA SARRI ABRAMOVICH / Momento da incubo per il Chelsea di Maurizio Sarri, subito chiamato al riscatto in Europa League dopo il tonfo di Manchester. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata contro il Malmo, l'allenatore dei 'Blues' ha parlato anche delle presunte voci di rapporti tesi con il presidente Abramovich: "Non ho detto che non lo sento mai, ma che non lo sento spesso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non l'ho sentito in questa settimana e nemmeno nelle ultime tre. L'intervista era in italiano e in italiano sono più bravo di voi (ride, ndr)". Sulla partita: "Al momento ci dobbiamo dare obiettivi a breve termine. La prossima partita è sempre la più importante, a cominciare da quella di domani. Mi aspetto una reazione dalla squadra dopo la sconfitta col. Ho avuto un confronto di un'ora con la squadra dopo la partita. In questo momento non sappiamo reagire alle prime difficoltà".