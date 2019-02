JUVENTUS SPINAZZOLA / "Questi sei mesi sono stati bellissimi. Ho trascorso molto bene la fase di recupero dall'infortunio, anche perché nel frattempo è nato mio figlio. Far parte di questo gruppo, con questi giocatori e questa società è stupendo".

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Leonardoha parlato così del suo recupero dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nella prima parte di stagione. L'ex Atalanta è finalmente pronto ad aiutare la: "Mi sento bene. Dopo le prime partite, ogni volta che giocavo miglioravo fisicamente e mi sentivo molto meglio. In questi otto anni la Juventus mi ha sempre seguito, dimostrando di credere in me. Sono molto contento". Infine, sui prossimi impegni: "Abbiamo lavorato tanto per essere al top il prossimo mese, perché sarà cruciale per il campionato e per la Champions League. Adesso però pensiamo al, partita da non sbagliare, e poi ci dedicheremo all'".