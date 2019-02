Inter, caso Icardi: cosa fare al fantacalcio

CASO ICARDI INTER FANTACALCIO / Il caso Icardi ha destabilizzato l'ambiente Inter e non solo. Ad essere in ansia per il centravanti argentino non ci sono solo milioni di tifosi nerazzurri ma anche tutti coloro che lo hanno acquistato al fantacalcio. Le ore successive al match di Europa League ci aiuteranno a capire se l'esclusione del centravanti proseguirà anche in campionato o se ci sarà il rientro già contro la Sampdoria ma è certo che nulla sarà come prima.

Il futuro di Icardi sembra segnato e la crisi (il gol manca dal 15 dicembre) potrebbe addirittura aggravarsi. Da ora in avanti potrebbe così trovare più spazio. Chi ha preso il 'Toro' potrebbe quindi ritrovarsi coperto. Gestire il caso Icardi al fantacalcio non sarà per nulla facile soprattutto nelle leghe in cui non si può intervenire sul mercato. Levarlo o scambiarlo con un calciatore non del suo livello è comunque, al momento, sconsigliato. La speranza, di molti fantallenatori, adesso, è che il centravanti risponda a tutto ciò a suon di gol.