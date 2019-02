CALCIOMERCATO MILAN KESSIE CHELSEA / Frack Kessie pensa solo al Milan. Il centrocampista uno dei punti fermi dell'undici di Gennaro Gattuso in questi ultimi giorni è stato al centro di diversi rumors di calciomercato. L'ex Atalanta - stando alle notizie proveniente dall'Inghilterra - potrebbe essere usato come pedina di scambio per riscattare Bakayoko ma sulle sue tracce non ci sarebbe solo il Chelsea ma anche il Tottenham.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . L'ex Atalanta, però, non sembra avere in mente di lasciare il Milan e le sue parole, rilasciate a Sportmediaset, sono chiare: "Ho cinque anni di contratto e sono qua - ammette il giovane calciatore - C'è un grande mister che sta facendo le cose per bene. I giocatori sono tutti con una persona, mi trovo bene e voglio continuare nel sogno di tornare in Champions League"