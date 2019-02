ICARDI INTER PICCININI / E' il caso Icardi a tenere banco in queste ore. L'attaccante argentino dell'Inter, al quale è stata tolta la fascia di capitano, non prenderà parte alla trasferta di Vienna per sua scelta.

In merito alla vicenda il giornalista Sandro- attraverso il proprio account Twitter - ha voluto dire la sua: "Poi magari un giorno il giovane Presidente Stevenspiegherà ai tifosi dell'Inter il motivo del precipitoso ingaggio di Beppea metà stagione, quando le cose stavano andando bene, per l'Inter e per Icardi"