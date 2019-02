EUROPA LEAGUE ZURIGO NAPOLI INSIGNE / Giornata di vigilia in casa Napoli. Gli azzurri sono volati a Zurigo per l'andata dei sedicesimi di finale di EuropaLeague. In conferenza stampa - dove erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it - ha parlato Lorenzo Insigne.

L'attaccante si è mostrato desideroso di vincere e di arrivare in fondo alla competizione: "Dopo Liverpool un po' di delusione c'è stata, ci sono stati alti e bassi ma in una stagione è normale. Dobbiamo essere bravi a ripartire da lì, Siamo forti. Indossare la fascia da capitano per me è un orgoglio e una responsabilità, ma anche senza quella sono un napoletano tifoso e per quello voglio vincere con questa maglia. I miei compagni meritano qualche trofeo, stiamo facendo bene da anni senza aver vinto troppo, in Europa League possiamo competere con tutti e portare a casa un trofeo che manca da tanto. Siamo stanchi di partecipare senza vincere. Ma dobbiamo restare tranquilli, prima o poi la soddisfazione arriverà".