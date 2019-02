INTER MAZZOLA ICARDI / Tiene banco in casa Inter la vicenda legata a Mauro Icardi. La società he deciso di togliere all'argentino la fascia di capitano, assegnandola a Samir Handanovic.

Della decisione presa dalla dirigenza meneghina ha parlato anche Sandro, ex bandiera nerazzurra, uno che quella fascia l'ha indossata per lungo tempo. Mazzola non ha dubbi: "La scelta presa è sbagliata". CLICCA QUI per continuare a leggere la news completa.