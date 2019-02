Calciomercato Roma, Pallotta: "Zaniolo e Pellegrini futuri leader"

ROMA PALLOTTA ZANIOLO / Serata di gala per la Roma che ieri ha battuto per 2-1 il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A brillare più di tutte la stella di Nicolò Zaniolo che con una doppietta ha indirizzato il discorso qualificazione.

Molto soddisfatto anche il presidente Jamesche è intervenuto sulle frequenze della radio statunitense 'Sirius XM FC' proprio per commentare la sfida ai lusitani: "Ieri abbiamo giocato un’ottima partita, da squadra, anche se purtroppo il Porto è riuscito a segnare quel gol. Non dimentichiamoci che i nostri avversari venivano da una striscia di 26 risultati positivi e non perdevano da ottobre. Zaniolo e Pellegrini sono ragazzi intelligenti, sono maturi ed equilibrati molto di più di quanto si immagini. Credo siano calciatori con la stoffa per diventare i futuri leader della Roma".