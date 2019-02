CALCIOMERCATO GENOA STURARO / Non sono mancate le polemiche per l'immediato riscatto di Stefano Sturaro, a cifre piuttosto elevate da parte del Genoa.

L'amministratore delegato del club rossoblù, Alessandro, ha provato a spiegare nel dettaglio l'operazione sulle colonne del 'Secolo XIX': "Lui, come Criscito, è un giocatore che ben rappresenta la genoanità, è nato nel settore giovanile del Genoa ha avuto un percorso professionale in crescita e ora è tornato da noi". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI Esborso corposo perche Zarbano giustifica così: "È un investimento importante, 10 milioni più 8 di bonus, somma che pagheremo in 4 esercizi, quindi dal luglio prossimo, per un giocatore che ha ancora 25 anni, in cui crediamo molto. E sta bene. In estate valeva molto più di 18 milioni, ha giocato quasi 100 partite nella Juventus ed era titolare nella finale di Champions".