JUVENTUS CHIELLINI RONALDO BUFFON / Con l'addio la scorsa estate di Gigi Buffon, Giorgio Chiellini è diventato il nuovo capitano della Juventus. Vita nuova con responsabilità maggiori per il centrale bianconero che ha parlato in una lunga intervista doppia rilasciata a 'La Stampa' insieme al campione di atletica Filippo Tortu.

Il leader difensivo di Allegri ha esordito commentando proprio le nuove responsabilità: "Sostituire Gigi è complicato. Mettere d’accordo 25 persone nel quotidiano è dura. Da capitano non devi farti gli affari altrui, ma mantenere l’equilibrio e in uno spogliatoio multietnico con origini, abitudini e religioni diverse non è sempre facile. Però condividere è bello".

RONALDO - Chiellini ha quindi spostato il tiro sulla leadershi di Cristiano Ronaldo: "Leader si diventa, io sono curioso, sono un buon osservatore e imparo. Avere vicino Ronaldo, per esempio, è interessante. È di quelli come Bolt, Federer: conoscere le abitudini di chi ha una marcia in più serve. Non per imitare, per allargare il punto di vista".

VITTORIE - "Lloris ha detto che dopo il Mondiale vinto ha avuto mesi difficili perché non trovava nuove forze o motivazioni. Credo che in nazionale sia così, l’ho visto sugli juventini che avevano vinto nel 2006 , erano stralunati. Con il club è diverso, alla Juve una vittoria è soprattutto sollievo: “Questa è andata".

SANREMO - "Sanremo l’ho visto 10 minuti ma mi è capitato uno coperto di tatuaggi che tutto in piano non deve essere. Del resto succede anche nel calcio: Nainggolan non è come me, ma non meglio o peggio solo completamente diverso. Vale pure nel nostro spogliatoio: ho vissuto con Vidal per anni, buono come il pane ma... particolare. Io con la cresta? Capelli non ne ho, al massimo posso incidermi la testa alla Pogba".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui