LAZIO LUIS ALBERTO / Domani la Lazio di Simone Inzaghi tornerà in campo in Europa League per affrontare il Siviglia nei sedicesimi di finale. A parlare della sfida dei capitolini ci ha pensato Luis Alberto, ex nervionenses: "Mi sentivo all'80% che avremmo incrociato il Betis. Sapevo che sarei tornato a Siviglia. Ho voglia di giocare nella mia ex casa.

Rivedrò la mia famiglia e i miei amici: questo mi dà la carica".

Il fantasista biancoceleste ha continuato ad analizzare le qualità degli spagnoli: "Il Siviglia è una delle migliori squadre di Spagna. Anche in Europa League è una delle migliori - riporta 'Corriere.it' - ma noi siamo affamati e vogliamo andare avanti. Devo dare di più se voglio migliorare. Le cose stanno andando meglio e mi sto divertendo ma posso fare di più".

