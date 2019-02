CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK DALIAN - Sembra, ormai, davvero prossimo il passaggio di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Ne è il convinto Ciro Venerato, giornalista della 'Rai', che ha parlato della questione a 'CalcioNapoli24 Live': "Ci siamo per Marek Hamsik, nelle prossime ore sarà un tesserato del Dalian.

È tutto pronto, poche ore fa sono arrivati ai legali delil contratto firmato dal presidente del Dalian Oraa Zurigo dovrà firmarlo in via elettronica. Non appena sarà in Filmauro, tramite raccomandata sarà inviato il contratto con la firma vera. Il calciatore ed il suo entourage sono già stati avvisati, non appena De Laurentiis metterà la firma elettronica ed il Dalian verserà i primi cinque milioni, il calciatore potrà partire. Siamo agli sgoccioli".