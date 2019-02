DIRETTA UDINESE CHIEVO - L'Udinese ospita il Chievo in una sfida molto delicata valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra due squadre in crisi di risultati che nel 2019 hanno ottenuto un solo punto a testa. I bianconeri di Nicola vogliono bissare il successo dell'andata a Verona, mentre i gialloblu di Di Carlo sono chiamati a vincere per non rischiare di compromettere le chance di non retrocedere.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI -

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Okaka. All.: Nicola

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszyński; Rigoni, Leris, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. All.Di Carlo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 42*, Roma 38, Lazio 38, Atalanta* 38, Fiorentina* 35, Torino 34, Sampdoria 33, Sassuolo 30, Parma* 29, Genoa 25, Cagliari* 24, Spal* 22, Udinese 19, Bologna 18, Empoli 18, Frosinone* 16, Chievo 9.

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui