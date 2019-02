DIRETTA GENOA LAZIO - La Lazio fa visita al Genoa in una gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Da un lato i biancocelesti di Inzaghi, reduci dall'impegno in Europa League, vogliono centrare il terzo successo di fila in campionato per alimentare il sogno quarto posto. Dall'altro i rossoblu di Prandelli vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo per distanziarsi ulteriormente dalla zona calda.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Rolon, Radovanovic, Lerager, Criscito; Kouamé, Sanabria. All.Prandelli

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa; Immobile. All.Simone Inzaghi

CLASSIFICA: CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 42*, Roma 38, Lazio 38, Atalanta* 38, Fiorentina* 35, Torino 34, Sampdoria 33, Sassuolo 30, Parma* 29, Genoa 25, Cagliari* 24, Spal* 22, Udinese 19, Bologna 18, Empoli 18, Frosinone* 16, Chievo 9.

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui