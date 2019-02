INTER ICARDI CAPITANO HANDANOVIC ESCLUSIVO ABIAN MORANO AGENTE - Abian Morano ha seguito, fin dai primi passi, la carriera di Mauro Icardi. L'agente ha curato tutti i più importanti trasferimenti del bomber argentino, prima della separazione e della decisione di affidare la cura dei suoi interessi alla moglie Wanda Nara. CLICCA QUI per tutte le ultime notizie.

Dopo le schermaglie relativa al prolungamento contrattuale, oggi è arrivata la decisione dell'di togliere la fascia di capitano al 25enne attaccante, affidata a Samir Handanovic . Questo il pensiero dell'ex agente sulla questione: "Per un club come l'Inter, prendere una decisione come questa ha un significato chiaro - le parole di Morano, in esclusiva, a Calciomercato.it - Spero che Mauro veda oltre la decisione e si renda conto del fatto che il rispetto si deve guadagnare".