CALCIOMERCATO INTER ICARDI DYBALA JUVENTUS/ La questione sul rinnovo di Mauro Icardi si fa sempre più spinosa. Dopo qualche spiraglio di ottimismo nelle settimane scorse, la trattativa è tornata a complicarsi e oggi si è aggiunto un altro tassello, forse cruciale. L'attaccante argentino ex Sampdoria infatti, non è più il capitano dell'Inter, con la fascia affidata a Samir Handanovic, in nerazzurro dal 2012. Un messaggio molto forte da parte della società meneghina che apre molti scenari in vista della sessione estiva di calciomercato. La permanenza infatti di Icardi alla Beneamata diventa ogni giorno meno certa e le richieste di Wanda Nara, moglie e agente del centravanti dell'Albiceleste, non sono state finora soddisfatte dal club.

Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco: salgono le quotazioni di Dybala

Se l'Inter dovesse ricorrere alla cessione in estate, con clausola fissata a 110 milioni di euro, sarebbe disposta ad accettare soltanto offerte da top team esteri, con Real Madrid ed Atletico più volte accostati all'attaccante nerazzurro. In caso di partenza, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il club meneghino andrebbe forte su un altro argentino: Paulo Dybala. La stella della Juventus, già accostato all'Inter nelle scorse settimane, rappresenterebbe un clamoroso colpo di mercato vista la storica rivalità fra le due squadre, ma potrebbe ritrovare la sua dimensione di accentratore del gioco, persa in bianconero con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Non sarà per niente semplice convincere i bianconeri, ma da qui a giugno diverse cose potrebbero cambiare. Staremo a vedere.

