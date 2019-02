DIRETTA SPAL FIORENTINA - Spal e Fiorentina si affrontano nel lunch match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. I ferraresi di Semplici hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i viola di Pioli devono tornare al successo dopo due pareggi di fila per restare agganciati al treno Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna. All. Semplici

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 42*, Roma 38, Lazio 38, Atalanta 38*, Torino 34, Sampdoria 33, Fiorentina 32, Sassuolo 30, Parma* 29, Genoa 25, Cagliari* 24, Spal 22, Udinese 19, Bologna 18, Empoli 18, Frosinone* 16, Chievo 9.

*Una partita in più

