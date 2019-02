Inter, clamoroso: via la fascia a Icardi, Handanovic capitano. È UFFICIALE!

INTER ICARDI HANDANOVIC CAPITANO / Un fulmine a ciel sereno, una notizia clamorosa arrivata all'improvviso dopo settimane di botta e risposta, repliche accese e polemiche.

L', con una breve nota ufficiale pubblicata sul suo profilo Twitter, ha annunciato che la fascia da capitano è stata tolta a Mauroe passa al braccio dell'esperto portiere Samir

Una decisione che arriva, appunto, dopo il lungo faccia a faccia di ieri al centro sportivo di Appiano Gentile tra la dirigenza ed il tecnico Luciano Spalletti, al termine del quale l'area tecnica si è riavvicinata stabilendo una linea comune per trattare il tema del rinnovo dell'ormai ex capitano che proprio dalle prime dichiarazioni pubbliche della moglie-agente Wanda Nara è entrato in una crisi di rendimento molto profonda. E nel frattempo, nella serata di ieri, il tweet dell'account spagnolo dell'Inter sembrava far presagire uno scenario del genere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui