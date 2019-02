Calciomercato Juventus, Ramsey 'libera' Dybala

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY DYBALA / Nella prossima stagione, Allegri e la Juventus avranno un'arma in più. Aaron Ramsey sarà un valore aggiunto per il centrocampo bianconero, un vero e proprio giocatore box to box alla inglese, capace di garantire quantità, qualità, inserimenti e dunque anche un discreto numero di gol.

Un acquisto che cambierà le prospettive anche di Paulo. L'attaccante argentino ha trovato diverse difficoltà in questa stagione, al punto da far ipotizzare un suo possibile addio al termine dell'annata. Ma secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'arrivo di Ramsey toglierà a Dybala gli obblighi di raccordo nel gioco bianconero, riavvicinandolo alla porta dove potrà esprimere tutte le sue maggiori qualità.