Barcellona, retroscena de Jong: rifiutato un assegno in bianco

BARCELLONA DE JONG PSG / Come detto lo scorso mese, Frenkie de Jong è stato veramente ad un passo dal Psg.

Dalla Spagna continuano ad arrivare conferme sulla trattativa praticamente conclusa con i parigini prima dell'ultimo e decisivo blitz del, durante il quale, secondo 'Mundo Deportivo', l'agente del centrocampista, Ali Dursun, avrebbe ricevuto l'ultima offerta francese. Secondo il quotidiano catalano, infatti, proprio nel corso della riunione finale per la firma sul contratto, il Paris Saint-Germain ha fatto pervenire un'offerta disperata, con tanto di assegno in bianco per il calciatore. A nulla sono valse nemmeno le sette chiamate fatte dalla dirigenza al rappresentante del regista dell'Ajax, che è rimasto fedele al Barça.