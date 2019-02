Calciomercato Juventus, Douglas Costa la carta per Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA POGBA MANCHESTER UNITED / Da ieri sera, il Manchester United è con un piede fuori dalla Champions League. Lo 0-2 casalingo con il Psg ha inguaiato i 'Red Devils', che oltretutto dovranno fare a meno di Pogba, espulso nel finale, nella gara di ritorno. E il futuro del francese torna in bilico.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Pogba con l'avvento diin panchina ha trovato nuove motivazioni, ma secondo 'Tuttosport' non ha cambiato idea sul possibile ritorno allae continua a sentire costantemente gli ex compagni. I bianconeri possono far leva sui desideri del francese ma anche su quelli dello United, che continua a essere interessato a. Imbastire uno scambio se non alla pari ma quasi, in vista dell'estate, non sembra impossibile, anche perché il brasiliano ha ammesso che la pista inglese non gli dispiacerebbe.