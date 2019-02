Calciomercato Inter, boom Zaniolo: Ausilio bersagliato sul web

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER ZANIOLO ROMA AUSILIO / La doppietta di Nicolòieri in, nell'andata degli ottavi di finale di, acuisce i rimpianti in casaper ciò che poteva essere e non è stato, con il classe '99 lasciato andare troppo a cuor leggero nell'ambito dell'operazione. Da parte dei tifosi nerazzurri, proseguono dunque le critiche al ds Piero, 'colpevole' di essersi fatto sfuggire un patrimonio tecnico. Modificata, nelle ultime ore, la pagina Wikipedia relativa al dirigente nerazzurro, che nell'intestazione viene insultato e definito come 'incapace'. L'operazione Zaniolo-Nainggolan, ironicamente, è catalogata come un 'capolavoro'.