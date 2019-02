CALCIOMERCATO GENOA PERINETTI DESTRO LERAGER SANABRIA / Lunga intervista di Giorgio Perinetti, dg del Genoa, al 'Corriere dello Sport'. Il dirigente del Grifone svela alcuni retroscena di mercato: "Destro ci ha fatto gol domenica? Io l'avevo preso, è lui che non ha voluto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Prima non era convinto il, poi non era convinto, poi è stato lui a voler rimanere dov'era. Mattia ha ancora grandi qualità, spero chegli dia una scossa. Si è già fatto troppo del male in questi anni, conforse c'era ancora il ricordo dell'infelice esperienza comune al? Il primo lo abbiamo preso in 48 ore, per il secondo Preziosi mi ha dato subito il via libera dopo una semplice telefonata".